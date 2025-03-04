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Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

В Белом доме подтвердили решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель администрации.

В Белом доме подтвердили информацию о приостановке помощи.

В Белом доме подтвердили решение президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель администрации.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта», — цитирует представителя Белого дома журналистам CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп уже приостанавливал помощь Украине, на 90 дней, что вызвало недовольство в Киеве. Однако после этого он частично отменил это решение.