Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению конфликта», — цитирует представителя Белого дома журналистам CNN.