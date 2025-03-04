Пьяный водитель без прав насмерть сбил пенсионера в Иркутской области

Трагедия произошла вечером в селе Аларь Аларского района. 25-летний парень, севший за руль автомобиля «Toyota Ipsum», решил сдать задним ходом, но не заметил 67-летнего пешехода. Удар оказался смертельным — пенсионер скончался на месте от полученных травм. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— Проведенная процедура освидетельствования водителя на состояние опьянения показала, что он находился за рулем в нетрезвом виде, — поделились инспекторы.
Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что появились подробности смертельного ДТП в Тулунском районе.