Задержали во время заседания: экс-чиновнику вынесли приговор на юге Казахстана

Напомним, в феврале прошлого года во время заседания в акимате Шымкента сотрудники Антикора провели задержание. Тогда на заседании в ходе обсуждения темы коррупции аким Габит Сыздыкбеков заявил, что среди сотрудников акимата есть нечестные работники, и подчеркнул, что уже несколько месяцев предупреждал об этом. После его слов руководитель городского антикоррупционного комитета сообщил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам. Заседание было прервано сотрудниками Антикора, которые вошли в зал и задержали исполняющего обязанности руководителя управления жилья.