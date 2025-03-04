Задержали во время заседания: экс-чиновнику вынесли приговор на юге Казахстана

В ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz в департаменте по противодействию коррупции Шымкента сообщили, что окончено досудебное расследование в отношении бывшего исполняющего обязанности руководителя управления жилья города. Он обвинялся в хищении бюджетных средств, выделенных на выполнение работ по технологическому обследованию сейсмоустойчивости 216 жилых домов в Шымкенте.
«27 августа 2024 года он признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 189, частью 4, пунктом 2 (“Присвоение или растрата вверенного чужого имущества” — прим.), 218, частью 3, пунктами 1, 3 (“Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем” — прим.) Уголовного кодекса и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 9 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе», — сообщили в пресс-службе департамента по противодействию коррупции Шымкента.
Напомним, в феврале прошлого года во время заседания в акимате Шымкента сотрудники Антикора провели задержание. Тогда на заседании в ходе обсуждения темы коррупции аким Габит Сыздыкбеков заявил, что среди сотрудников акимата есть нечестные работники, и подчеркнул, что уже несколько месяцев предупреждал об этом. После его слов руководитель городского антикоррупционного комитета сообщил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам. Заседание было прервано сотрудниками Антикора, которые вошли в зал и задержали исполняющего обязанности руководителя управления жилья.