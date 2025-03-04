Установлена причина смерти матери и младенца в больнице области Абай

После случившегося в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Главврачу тогда объявили строгий выговор, а его замов было рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств. По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.