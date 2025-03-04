Установлена причина смерти матери и младенца в больнице области Абай

Эксперты пришли к выводу, что медики могли неправильно поставить женщине укол и это привело к трагедии. Семья теперь требует наказать виновных.
«Стали известны результаты экспертизы о смерти моей жены и моего ребенка. Экспертиза показала вину врачей этой больницы. Моей жене повредили сосуд. До этого ее здоровье было в порядке. Я хочу, чтобы эти врачи были строго наказаны», — заявил житель Урджарского района Улан Балапанов.
Трагедия произошла в январе этого года. Мать троих детей Гульнар Беищанова отправилась в райбольницу, так как подходил срок родов. Ждали четвертого ребенка. Что произошло дальше, пока неизвестно. Но живой женщину родные больше не видели.
После случившегося в больницу прибыла комиссия и выявила там нарушения. Главврачу тогда объявили строгий выговор, а его замов было рекомендовано освободить от должностей. Врачей, причастных к инциденту, отстранили от работы до выяснения обстоятельств. По результатам экспертизы, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за поврежденного сосуда, которое могло случиться от укола в шею.
«Департамент полиции области Абай сообщает, что отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности досудебного расследования», — сообщил начальник следственного управления ДП Абайской области Сунгат Адильбеков.