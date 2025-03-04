Суд в Хабаровском крае рассмотрит дело о ДТП, в котором погибла семья и пострадал младенец

В августе 2024 года водитель автомобиля «Dodge Ram» вместе с семьей двигался по автодороге «Хабаровск — Лидога — Ванино» с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре. В районе озера Гасси он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota Allion». От удара транспортные средства загорелись.