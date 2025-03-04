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Суд в Хабаровском крае рассмотрит дело о ДТП, в котором погибла семья и пострадал младенец

Прокуратурой Нанайского района утверждено обвинительное заключение в отношении 37-летнего жителя Ванинского района.

Источник: AmurMedia

Он обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью, а также смерть двух и более лиц), сообщает ИА AmurMedia.

В августе 2024 года водитель автомобиля «Dodge Ram» вместе с семьей двигался по автодороге «Хабаровск — Лидога — Ванино» с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре. В районе озера Гасси он выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Toyota Allion». От удара транспортные средства загорелись.

В результате аварии водитель и двое пассажиров встречного транспортного средства «Toyota Allion» погибли. Также скончалась супруга виновника ДТП, их 2-месячному сыну причинен тяжкий вред здоровью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, уголовное дело будет направлено в Нанайский районный суд для рассмотрения по существу.

ДТП