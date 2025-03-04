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В Находке вспыхнула сухая трава: пламя подбирается к городской больнице

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

Источник: PrimaMedia.ru

В районе городской больницы Находки продолжается возгорание сухой растительности. По словам очевидцев, огонь начался у гаражей на улице Пирогова и быстро перекинулся на сопку, сообщает ИА PrimaMedia.

«Дым валит по сопке в районе городской больницы, очевидно, что огонь идёт вверх по склону, а начало гореть около полутора часов назад снизу на склоне в районе зданий НГГПК на Пирогова», — сообщают местные жители.

В МЧС корр. ИА PrimaMedia сообщили, что в районе улицы Пирогова, 17 работают пять сотрудников МЧС и одна единица техники. Ситуация находится под контролем спасателей.

Напомним, в селе Вольно-Надеждинское вечером в субботу, 1 марта, произошло возгорание сухой растительности вблизи здания МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 1». Прокуратура Надеждинского района проводит проверку по факту происшествия.

Отметим, в девяти муниципалитетах Приморья из-за ландшафтных пожаров ввели режим регионального уровня реагирования. Особый уровень реагирования решением губернатора с 1 марта введён в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе.

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