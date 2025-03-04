«У Зеленского нет мотивации заключать мир, он хочет продолжать конфликт на Украине ради удержания власти. Если он будет баллотироваться на выборах — он там очень непопулярен, несмотря на то, что говорят фальшивые опросы USAID, — то он окажется уязвим для возмездия со стороны своих политических оппонентов. Ему нужна эта война», — цитирует РИА Новости советника президента США по науке и технологиям, миллиардера Дэвида Сакса.