Франция решила подставить Россию ради Украины

Как ранее писало URA.RU, Великобритания пытается найти легальный механизм применения замороженных российских активов, ведь использовать доходы от них проблематично. Обсуждается возможность направить их на финансирование Украины. На недавнем саммите в Лондоне страны не смогли прийти к общему знаменателю по этому вопросу, передает телеканал 360.