ВСУ теряют сотни тысяч человек.
Украина проигрывает в конфликте и теряет сотни тысяч человек. Об этом заявил представитель американской администрации, миллиардер Дэвид Сакс.
«Киев проигрывает в конфликте на Украине, теряя сотни тысяч человек», — пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом. В этом же заявлении Сакс отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного соглашения.
Дэвид Сакс уже не впервые критикует позицию Владимира Зеленского и указывает на проигрыш Украины в конфликте, то Роберт Кеннеди-младший призывает к прекращению военных действий и критикует продолжающееся финансирование конфликта со стороны США.