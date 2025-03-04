Красноярца осудили за обман пунктов выдачи маркетплейса

Жителя Красноярска осудили за мошенничество с отзывами. Об этом сообщили в прокуратуре.
В мае 2024 года 28-летний мужчина получил доступ к чату владельцев пунктов выдачи маркетплейса WB по всей стране. Он решил предлагать владельцам пунктов за 6−9 тысяч рублей повышать рейтинг заведений.
Однако, когда получал деньги, то пропадал. От его действий пострадали пять владельцев пунктов выдачи. Сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.
Суд приговорил обвиняемого по ч. 2 ст. 159 УК РФ к 1 году 8 месяцам исправительных работ с удержанием 15% зарплаты.