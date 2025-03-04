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Один погиб, девять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском

Авария произошла вблизи поселка Буслайка Тулунского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Один человек погиб и ещё девять пострадали в ДТП с микроавтобусом под Иркутском. Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области, авария произошла недалеко от поселка Буслайка Тулунского района вечером 2 марта.

— 53-летний водитель автомобиля «Nissan AD», двигаясь со стороны Тулуна в сторону Братска, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Honda Stepwgn» под управлением 48-летнего мужчины, — поделились инспекторы.

Как итог, в ДТП погиб водитель универсала. Пассажир этого же авто попал в больницу. Также в медучреждение доставили водителя и семь пассажиров микроавтобуса. Сейчас полицейские проводят проверку.