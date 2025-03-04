Жилой дом едва не сгорел из-за замыкания в водонагревателе в Тайшетском районе

— Не спавшая на тот момент хозяйка дома, разбудила домочадцев и незамедлительно позвонила в пожарную охрану. Глава семьи зашёл в котельную, где обнаружил горящий водонагреватель, пламя от которого уже перешло на кровлю, — поделились в ведомстве.