NY Post: решение о приостановке помощи Украине коснется оружия в Европе

Президент США Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету прекратить отправку всего американского вооружения, включая технику, находящуюся в Европе. Это касается как военной техники, уже находящейся в пути на самолетах и кораблях, так и ожидающей в транзитных зонах в Польше. Об этом сообщает газета New York Post.