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NY Post: решение о приостановке помощи Украине коснется оружия в Европе

Президент США Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету прекратить отправку всего американского вооружения, включая технику, находящуюся в Европе. Это касается как военной техники, уже находящейся в пути на самолетах и кораблях, так и ожидающей в транзитных зонах в Польше. Об этом сообщает газета New York Post.

Трамп отдал приказ прекратить отправку всего американского вооружения.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ министру обороны Питу Хегсету прекратить отправку всего американского вооружения, включая технику, находящуюся в Европе. Это касается как военной техники, уже находящейся в пути на самолетах и кораблях, так и ожидающей в транзитных зонах в Польше. Об этом сообщает газета New York Post.

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«Президент США Дональд Трамп приказал министру обороны Питу Хегсету остановить отправку всего американского вооружения, включая то, которое находится в Европе», — сообщает издание NYP. Отмечается, что речь идет о военной технике, которая находится в пути на самолетах и кораблях, а также ожидает в транзитных зонах в Польше.

Ранее URA.RU сообщало, что после конфликта с украинским лидером Владимиром Зеленским Трамп поручил своей команде по национальной безопасности изучить возможность прекращения поставок оружия Украине. По данным The Wall Street Journal, рассматриваются варианты как полного, так и временного прекращения поставок.