В Омске задержали тюменца, который снес на остановке трех женщин

Тюменские оперативники задержали в Омске водителя, который сбил на автобусной остановке трех женщин. ЧП произошло в Тюмени в январе 2022 года на улице Мельникайте.
Две женщины получили тяжелые травмы конечностей и лица, третья — ушибы. Водитель с места происшествия скрылся и, как установили оперативники, три года жил на съемных квартирах в Омске. Он нигде не работал и практически не общался с родственниками.
31-летнего тюменца задержали на одной из омских улиц и доставили в родной город. Как сообщили в УМВД по Тюменской области, он признал вину и рассказал, что водительского удостоверения у него никогда не было. Расследование уголовного дела продолжается.