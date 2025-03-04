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21 человека спасли на автотрассе в Жамбылской области

В том числе трое детей.

Источник: МЧС Казахстана

АСТАНА, 4 мар — Sputnik. 21 человека спасли сотрудники МЧС на трассе в Жамбылской области.

В снежном заносе застряли пять легковых автомашин в салоне которых находился 21 человек, из них трое детей.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия на высокопроходимой технике и эвакуировали спасенных в с. Куренбель. В медицинской помощи они не нуждались", — сообщили в МЧС.

Между тем, в трех регионах Казахстана ограничено движение транспорта. Это:

Алматинская область:

  • «Кокпек-Кеген-гр. Кыргызстана» 0−72 км, уч. с. Кокпек — с. Кеген; «Подъезд к турбазе Алма-Тау» 0−15 км уч. с. Тузбастау-с. Бескайнар.

Кызылординская область:

  • Граница РФ-Мартук-Актобе-Карабутак-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-Алматы-Хоргос-гр. КНР«1474−2046 км. уч. с. Айтеке би-п. Бесарык;
  • “Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты” 12−216 км, уч. г. Кызылорда-гр. Улытауской области.

Улытауская область:

  • «Кызылорда- Жезказган-Караганда-Шидерты» 216−424км, участок границы Кызылординской области — Жезказган.