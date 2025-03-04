Вэнс раскрыл, когда Зеленский снова сможет встретиться с Трампом

В ходе встречи вице-президент США Джей-Ди Вэнс остро раскритиковал Зеленского, обвинив его в неблагодарности и агитации за демократическую партию Штатов. Зеленский защищал свою позицию, указывая на «угрозы» со стороны России и предостерегая США о возможных последствиях конфликта, несмотря на географическую удаленность. Украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом, при этом соглашение так и не было подписано. Позже Трамп приостановил свою военную помощь Киеву, сообщал Bloomberg.