Вице-президент США рассказал, почему Зеленского выгнали из Белого дома

«Первые 25−30 минут он старался… быть любезным и добрым к Зеленскому, даже когда Зеленский делал своего рода уколы в его адрес, даже когда Зеленский говорил вещи, которые я считал неправдой», — сообщил Джей-Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Он добавил, что Трамп пытался быть дипломатичным, однако действия лидера Украины все же привели к провалу переговоров. После того, как встреча была прекращена, украинская сторона пыталась возобновить разговор с президентом США, но тот отказал из-за ее нежелания говорить о мире и проявленного ею неуважения.