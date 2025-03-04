Вэнс: Европа настраивает Зеленского на бесконечные военные действия

«Он (Зеленский — прим. URA.RU) обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — отметил Вэнс. Его слова передает телеканал Fox News. Американский политик также выразил беспокойство по поводу долгосрочных последствий такого подхода как для Украины, так и для общей стабильности в мире.