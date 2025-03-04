У самолета авиакомпании «Аврора» задымился двигатель по пути в Хабаровск

Во время полёта в Хабаровск на борту самолёта авиакомпании «Аврора» произошло задымление правого двигателя.
По информации СМИ, на момент инцидента в салоне находились 13 человек, включая двух членов экипажа.
Несмотря на техническую неполадку, воздушное судно успешно совершило посадку в пункте назначения. Отмечается, что авиакомпания «Аврора» осуществляет свою деятельность в Хабаровске, а также в Южно-Сахалинске и Владивостоке.
Накануне рейс United Airlines вынужденно совершил аварийную посадку в Уэйко в штате Техас в США после того, как попал в зону сильной турбулентности. В результате инцидента пострадали пять пассажиров.