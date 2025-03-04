Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к РФ заявил, что принес ей горе.
Россия получила от президента США Дональда Трампа «только горе». Об этом сообщил сам американский лидер в ответ на обвинения его в симпатиях к РФ.
«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Штатов подчеркнул, что его действия были направлены не на поддержку, а на ограничение России.
Трамп также упомянул, что критики обвиняют его в помощи РФ, несмотря на ужесточение санкций против России и усиление поставок вооружения Украине. Это, по словам американского президента, спасло Киев.