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Трамп заявил, что Россия получила от него только горе

Россия получила от президента США Дональда Трампа «только горе». Об этом сообщил сам американский лидер в ответ на обвинения его в симпатиях к РФ.

Трамп в ответ на обвинения в симпатиях к РФ заявил, что принес ей горе.

Россия получила от президента США Дональда Трампа «только горе». Об этом сообщил сам американский лидер в ответ на обвинения его в симпатиях к РФ.

«Я ничего не дал России, кроме горя. Я дал им санкции и Javelin для Украины», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Глава Штатов подчеркнул, что его действия были направлены не на поддержку, а на ограничение России.

Трамп также упомянул, что критики обвиняют его в помощи РФ, несмотря на ужесточение санкций против России и усиление поставок вооружения Украине. Это, по словам американского президента, спасло Киев.