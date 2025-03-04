В Германии испугались приостановки американской военной помощи Украине

«Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден», — подчеркнул Карло Масала в интервью телеканалу ZDF. По его словам, в Европе серьезно опасаются, что их стремление заручиться поддержкой США в вопросе спонсирования Украины не увенчается успехом. При этом профессор отметил, что у Киева нет альтернативы поддержке Штатов.