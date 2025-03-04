В Германии испугались приостановки американской военной помощи Украине

У Украины нет альтернатив военной помощи от США.
Без американской военной помощи запасов оружия у ВСУ хватит приблизительно на полгода. При этом у Украины нет альтернатив поддержке США, сообщил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.
«Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден», — подчеркнул Карло Масала в интервью телеканалу ZDF. По его словам, в Европе серьезно опасаются, что их стремление заручиться поддержкой США в вопросе спонсирования Украины не увенчается успехом. При этом профессор отметил, что у Киева нет альтернативы поддержке Штатов.
Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что США прекратили всю военную помощь Украине. Американский президент Дональд Трамп может возобновить ее только в том случае, если Киев продемонстрирует готовность к мирным переговорам.