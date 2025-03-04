В Башкирии назвали причину массового отравления семьи угарным газом

Семья из поселка Приютово Белебеевского района отравилась угарным газом из-за отсутствия тяги в вентиляционном канале и в дымоходе газовой колонки. Об этом сообщил глава муниципалитета Азат Сахабиев.
В результате инцидента 26-летняя мать и пятеро ее детей от года до девяти лет оказались в больнице. Их состояние врачи оценивают как стабильное.
«Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Во избежание трагедий необходимо регулярно проверять исправность газового оборудования и вентиляционных систем. Утечка газа может привести к взрыву и отравлению», — отметил чиновник.
Проверки проводят следком и прокуратура.