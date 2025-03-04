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В Ростовской области потушили возгорания, возникшие из-за атаки ВСУ

Возгорания произошли в Чертковском районе.

Источник: АиФ

В Ростовской области ликвидированы возгорания, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины, проинформировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что возгорания произошли в Чертковском районе.

«Возгорания, которые возникли ночью в результате атаки БПЛА в Чертковском районе, были оперативно ликвидированы дежурными расчётами. К счастью, никто из людей не пострадал», — написал Слюсарь в Telegram.

Он также рассказал, что военные РФ отразили атаку беспилотников ВСУ в Новошахтинске.

«Без пострадавших и последствий на земле обошлось и отражение воздушной атаки в небе над Новошахтинском», — говорится в публикации.

Слюсарь добавил. Что ночью в окрестностях хутора Павловский, который расположен в Верхнедонском районе, были обнаружены обломки дрона противника. Их нашли местные жители, а затем обратились в дежурные службы.

По словам Слюсарь, обломки БПЛА самолётного типа изучат и обезвредят специалисты.

Накануне вечером Слюсарь заявил, что в Ростовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины загорелся нефтепровод. Кроме того, из-за обломков беспилотника начался пожар на складе в населённом пункте Сохрановка.