Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска российские силы штурмовали с кувалдой

«Долбили обычной кувалдой … по очереди», — рассказал Ларин в беседе с РИА Новости. По его словам, солдаты ВСУ находились на четвертом этаже, и доступ к ним был затруднен из-за многочисленных ловушек и хороших позиций для стрельбы. Российским штурмовикам пришлось разрушить пол между этажами, чтобы создать проход. Таким образом, они смогли достичь первого этажа, где были украинские силы.