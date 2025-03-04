Позиции ВСУ в многоэтажке Дзержинска российские силы штурмовали с кувалдой

ВС РФ при зачистке от ВСУ многоэтажки Дзержинска в ДНР пробивали себе путь кувалдой.
Российские штурмовики использовали необычные методы для зачистки многоэтажного здания в Дзержинске ДНР от украинских сил. Военные пробивали себе путь кувалдой, чтобы добраться до первого этажа, где укрепились солдаты ВСУ. Об этом сообщил рядовой штурмового подразделения 1-й бригады 51-й армии группировки «Центр» Александр Ларин.
«Долбили обычной кувалдой … по очереди», — рассказал Ларин в беседе с РИА Новости. По его словам, солдаты ВСУ находились на четвертом этаже, и доступ к ним был затруднен из-за многочисленных ловушек и хороших позиций для стрельбы. Российским штурмовикам пришлось разрушить пол между этажами, чтобы создать проход. Таким образом, они смогли достичь первого этажа, где были украинские силы.
Ларин уточнил, что такие действия были необходимы из-за серьезных препятствий, включая минные растяжки и стрелковые точки на лестницах. Боец подчеркнул, что работа с кувалдой была распределена между шестью участниками штурма. В итоге, этот метод позволил российским штурмовикам успешно захватить позицию, которую удерживали украинские военные.
Ранее, 7 февраля, Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ взяли под свой контроль Дзержинск (Торецк), расположенный на территории ДНР. Город был освобожден в результате проведения активных наступательных действий.