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55 ДТП произошло за сутки в Свердловской области

В результате аварий один человек погиб и пятеро получили травмы.

За минувшие сутки в Свердловской области автоинспекторы зарегистрировали 55 ДТП. В результате аварий один человек погиб, пятеро получили травмы, двое из которых — это дети.

Как уточнили в региональной ГИБДД, три инцидента произошли по вине пешеходов.

«Два случая произошли из-за перехода дороги в неположенном месте участниками, одним из которых был ребенок. В итоге один из этих случаев со взрослым пешеходом завершился смертельным исходом», — рассказали в Госавтоинспекции.

Ребенок пострадал, когда бежал к маме через дорогу на красный сигнал светофора.

ДТП