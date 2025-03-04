55 ДТП произошло за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области автоинспекторы зарегистрировали 55 ДТП. В результате аварий один человек погиб, пятеро получили травмы, двое из которых — это дети.
Как уточнили в региональной ГИБДД, три инцидента произошли по вине пешеходов.
«Два случая произошли из-за перехода дороги в неположенном месте участниками, одним из которых был ребенок. В итоге один из этих случаев со взрослым пешеходом завершился смертельным исходом», — рассказали в Госавтоинспекции.
Ребенок пострадал, когда бежал к маме через дорогу на красный сигнал светофора.