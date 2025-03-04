Зеленский не вернется в Белый дом, Европа раззадоривает Украину — заявления вице-президента США Вэнса

Вэнс заявил, что Трамп пытался быть дипломатичным в начале встречи с Зеленским.
Украинский лидер Владимир Зеленский показал, что не собирается участвовать в переговорах по Украине. Он не вернется в Белый дом до тех пор, пока не продемонстрирует готовность к мирному процессу. Европа убеждает Зеленского в том, что он — борец за свободу, который должен продолжать бесконечное противостояние с РФ. Об этих и других заявлениях вице-президента США Джей-Ди Вэнса — в материале URA.RU.
Зеленский не вернется в Овальный кабинет.
Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет в Белом доме и в принципе в Вашингтон до тех пор, пока отказывается от мирных переговоров по украинскому конфликту. Вэнс подчеркнул, что Зеленского пригласят в США только тогда, когда он будет готов обсуждать детали соглашения по урегулированию.
Попытка возобновления переговоров.
Трамп не желал продолжать переговоры с Зеленским из-за проявленного с его стороны последнего неуважения. Сначала президент США пытался быть добрым, любезным и дипломатичным, однако украинский лидер постоянно делал уколы в его адрес. После прекращения встречи украинская сторона попыталась возобновить переговоры, но получила отказ от Трампа из-за ее нежелания говорить о мире на Украине и проявленного ею неуважения.
Зеленский не желает переговоров.
Украинский лидер продемонстрировал нежелание участвовать в мирном процессе. Об этом говорит начатая им перепалка в Белом доме.
США поддержат экономику Украины.
По словам Вэнса, лучшая гарантия безопасности для Украины — дать США экономическую перспективу к ее будущему. Для этой страны данная поддержка будет гораздо эффективнее, чем американский миротворческий контингент на ее территориях. Вице-президент США отметил, что под экономическими гарантиями безопасности понимается восстановление Украины и обеспечение долгосрочных интересов Штатов.
Европа против мирного процесса.
Многие страны Европы настраивают Зеленского продолжать военные действия. По словам Вэнса, это создает предпосылки для бесконечного конфликта.
«Он (Зеленский, — прим. URA.RU) обращается к Европе, и многие наши европейские друзья его раззадоривают. Они убеждают его в том, что он борец за свободу, что надо бесконечно сражаться», — отметил Вэнс. Он также выразил беспокойство по поводу долгосрочных последствий такого подхода как для Украины, так и для общей стабильности в мире.
Зеленский вывел Вэнса.
Украинский лидер вывел вице-президента США из себя тем, что полчаса покачивал головой, закатывал глаза и ухмылялся. Об этом заявил корреспондент Fox News Питер Дуси. По его словам, эти действия были восприняты Вэнсом как неуважение или пренебрежение к обсуждаемым темам или к нему самому.