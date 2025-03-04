Зеленский не вернется в Белый дом, Европа раззадоривает Украину — заявления вице-президента США Вэнса

Украинский лидер Владимир Зеленский показал, что не собирается участвовать в переговорах по Украине. Он не вернется в Белый дом до тех пор, пока не продемонстрирует готовность к мирному процессу. Европа убеждает Зеленского в том, что он — борец за свободу, который должен продолжать бесконечное противостояние с РФ. Об этих и других заявлениях вице-президента США Джей-Ди Вэнса — в материале URA.RU.