Апелляцию по делу певца Шарлота передали в суд в Нижний Новгород

Ранее суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Прокуратура настаивала на более строгом наказании — 7 лет 5 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 299 тысяч рублей.