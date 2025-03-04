Апелляцию по делу певца Шарлота передали в суд в Нижний Новгород

Жалобы на приговор, вынесенный певцу Эдуарду Шарлоту*, направлены из Самарского областного суда в Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.
Об этом сообщила пресс-служба суда в комментарии для ТАСС.
В конце января прокуратура Самарской области выступила с требованием пересмотреть приговор, считая его слишком мягким. Также апелляционную жалобу подала защита артиста. В суде пояснили, что передача дела в апелляцию потребовала времени, поскольку сторонам необходимо было приложить дополнительные документы и ходатайства.
Ранее суд признал Шарлота виновным в реабилитации нацизма и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, приговорив его к 5,5 года колонии-поселения. Кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов в интернете на четыре года. Прокуратура настаивала на более строгом наказании — 7 лет 5 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 299 тысяч рублей.
Обвинения по статьям об уничтожении официальных документов и возбуждении ненависти, сопряженном с угрозой насилия, были сняты из-за отсутствия состава преступления.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.