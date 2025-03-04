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Из-за отсутствия тяги в дымоходе газом отравилась многодетная семья из Башкирии

Стала известна причина отравления многодетной семьи из Башкирии угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Озвучена предварительная причина отравления угарным газом многодетной семьи из Приютово Белебеевского района Башкирии. По словам главы местной администрации Азата Сахабиева, пятеро детей и их 26-летняя мать могли попасть в больницу из-за того, что в вентиляционном канале и в дымоходе газовой колонки отсутствовала тяга.

Напомним, дети в возрасте от года до девяти лет и мать были доставлены в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Позже врачи подтвердили, что в организмы членов семьи попал газ. Отец и еще один ребенок, находившиеся дома, не пострадали.

По факту случившегося прокуратура и следственный комитет начали проверку.

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