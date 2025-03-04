Из-за отсутствия тяги в дымоходе газом отравилась многодетная семья из Башкирии

Напомним, дети в возрасте от года до девяти лет и мать были доставлены в больницу с подозрением на отравление неизвестным веществом. Позже врачи подтвердили, что в организмы членов семьи попал газ. Отец и еще один ребенок, находившиеся дома, не пострадали.