Девушки истязали парня и снимали на видео в Тайшетском районе

Несколько девушек издевались над парнем в Тайшетском районе и снимали на видео. Как сообщили в ГУ МВД, СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, все произошло ещё в начале февраля. Судя по жестоким кадрам, парня заставили раздеться и несколько раз ударили по лицу. Молодого человека оскорбляют и всячески пытаются унизить. На видео также слышен голос других парней. Какого возраста участники конфликта не известно, но большая часть совершеннолетние.