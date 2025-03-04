Истребитель ВВС Филиппин FA-50 пропал с радаров в ходе учений

«Истребитель FA-50 пропал с радаров во время тактических ночных операций. Он потерял связь с остальными самолетами, задействованными в выполнении задачи. Они пытались установить с ним связь, пока не вернулись на [остров] Мактан в провинции Себу. ВВС Филиппин ведут масштабную поисково-спасательную операцию, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель. Я надеюсь на безопасное возвращение экипажа», — сказала она.