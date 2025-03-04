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Истребитель ВВС Филиппин FA-50 пропал с радаров в ходе учений

Судьба экипажа неизвестна.

Источник: AP 2024

БАНГКОК, 4 марта. /ТАСС/. Филиппинский истребитель FA-50 пропал с радаров во время ночных маневров, судьба пилотов неизвестна. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС страны Мария Консуэло Кастильо, видеообращение которой опубликовало Филиппинское агентство новостей.

«Истребитель FA-50 пропал с радаров во время тактических ночных операций. Он потерял связь с остальными самолетами, задействованными в выполнении задачи. Они пытались установить с ним связь, пока не вернулись на [остров] Мактан в провинции Себу. ВВС Филиппин ведут масштабную поисково-спасательную операцию, используя все доступные ресурсы, чтобы найти пропавший истребитель. Я надеюсь на безопасное возвращение экипажа», — сказала она.