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В Пермском крае вынесли приговор виновному во взрыве газопровода в Куеде

Суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае суд вынес приговор в отношении жителя Чернушки. Его признали виновным во взрыве на газопроводе «Чернушка-Пермь» в поселке Куеда. Об этом сообщает Куединский районный суд.

Напомним, ЧП с возгоранием газопровода в Куеде произошло вечером 8 февраля прошлого года. Огромные языки пламени поднимались на десятки метров вверх и быстро перекинулись на жилые дома. В результате инцидента пострадали несколько человек.

По данным суда, на участке неисправного газопровода между Куедой и точкой врезки в газопровод «Чернушка-Пермь» произошла утечка газа из-за истончения стенки трубы. Транспортируемый газ смешался с кислородом и, после контакта смеси с неустановленным источником зажигания, взорвался.

В результате распространения огня несколько человек получили ожоги различной степени. Двоим потерпевшим причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, во время пожара сгорели соседние строения и автомобили. Общий ущерб составил 6,8 млн руб.

Суд установил, что подсудимый нарушил должностные инструкции и правила безопасности при эксплуатации газопровода. Ему было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб. В итоге суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.