В Пермском крае вынесли приговор виновному во взрыве газопровода в Куеде

Суд установил, что подсудимый нарушил должностные инструкции и правила безопасности при эксплуатации газопровода. Ему было предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил ущерб. В итоге суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.