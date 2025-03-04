Жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день в конце недели

В конце недели жителей Башкирии ждет сокращенный рабочий день. На час раньше можно будет уйти в пятницу, седьмого марта. Об этом напоминает Роструд.
— Рабочий день будет сокращенным, поскольку на следующий день в субботу отмечается Международный женский день, — говорится в сообщении.
Добавим, что само 8 Марта выпадает в этом году на субботу, поэтому было решено перенести праздник на июнь и продлить мини-каникулы летом, которые продлятся с 12 по 15 июня.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.