В Омской области чиновника осудили за гибель ребёнка в бесхозном колодце

Исилькульский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу о халатности. На скамье подсудимых — бывший глава Исилькульского городского поселения. Дело заведено по факту гибели трёхлетней девочки в бесхозном колодце с водой в 2023 году.
Следователи доказали, что, являясь главой органа местного самоуправления, подсудимый не организовал работу по выявлению, постановке на учёт бесхозного имущества.
В результате вечером 7 октября 2023 года в этот колодец упала трёхлетняя девочка. Она гуляла на детской площадке со старшими братом и сестрой. Колодец был наполнен почти на метр водой, девочка погибла. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области.
Вину в совершении преступления подсудимый не признал. Суд назначил ему 2,5 года принудительных работ с удержанием заработка в 20%. По иску родителей погибшей девочки экс-чиновник должен выплатить 2,5 млн рублей. О решении суда сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.
Подробнее об этой истории и о халатности чиновников в материале корреспондента omsk.aif.ru.