В Омской области чиновника осудили за гибель ребёнка в бесхозном колодце

В результате вечером 7 октября 2023 года в этот колодец упала трёхлетняя девочка. Она гуляла на детской площадке со старшими братом и сестрой. Колодец был наполнен почти на метр водой, девочка погибла. Уголовное дело расследовало СУ СК России по Омской области.