В полиции прокомментировали драку подростков под Омском

«В отделе МВД России по Омскому району зарегистрирован материал проверки по факту драки между 17-летними учащимися техникума. По предварительным данным, молодые люди живут в общежитии в одной комнате, конфликт возник на бытовой почве из-за того, что пострадавший подросток, предположительно, распространял слухи о своем обидчике».