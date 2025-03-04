В полиции прокомментировали драку подростков под Омском

В социальных сетях появилась информация о драке студентов в Усть-Заостровке. Оказалось, один парень избил другого.
Пострадавший — сирота, заступиться за него некому. Кроме того, нападавший снимал на видео расправу, а после избиения хвастался, что у него болит нога.
В УМВД России по Омской области прокомментировали драку подростков:
«В отделе МВД России по Омскому району зарегистрирован материал проверки по факту драки между 17-летними учащимися техникума. По предварительным данным, молодые люди живут в общежитии в одной комнате, конфликт возник на бытовой почве из-за того, что пострадавший подросток, предположительно, распространял слухи о своем обидчике».
Ранее мы сообщали, что дело об инциденте в омском баре «Ленинград» завершено. 45-летний экс-полицейский отправится в колонию строгого режима на 8 лет за убийство посетителя бара в мае 2023 года.