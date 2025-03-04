На Первом канале раскрыли новые подробности о пытках девушек на автомойке

В эфире Первого канала накануне вышел выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный пыткам на автомойке в Каменске-Уральском. Напомним, 3 января 2025 компания парней на двух автомобилях увезли девушек против их воли на местную автомойку, где издевались над двумя из них, избивая и поливая пеной и водой из шланга. Двух других девушек молодые люди запугивали и заставили смотреть на пытки подруг. Происходящее парни сняли на камеру мобильного телефона.
После того, как кадры разлетелись по Сети, в отношении парней возбудили уголовное дело. Трех участников расправы над девушками отправили в СИЗО.
На шоу «Пусть говорят» были озвучены новые подробности громкой истории.
«Главные “герои” видео — братья Анашкины, сколотившие уличную банду. Про себя они говорят, что живут “по понятиям” и наказывают “крыс”, они мнят себя смотрящими за городом и делят парней на пацанов и чушпанов», — говорится в описании к выпуску «Пусть говорят».
В частности, на передаче прозвучала информация о том, что у молодых людей, издевавшихся над девочками, есть влиятельный покровитель.
«Этот человек в городе ездит на тонированном автомобиле. Его не останавливают, его никто не трогает», — заявила в эфире юрист Юлия Майорова, представляющая интересы пострадавшей.
Также в съемках шоу приняли участие двое водителей, увозившие девушек на ту автомойку, — 18-летний Максим и 19-летний Иван, которые заявили, что «никакого похищения не было», а девушки сами сели к ним в машину, чтобы покататься по городу.
Кроме того, в студии появилась еще одна 16-летняя девушка, заявившая, что в декабре тоже становилась жертвой этой банды. Она рассказала, что ее били на той же мойке, куда насильно привезли вместе с парнем. Тогда, по словам девушки, она побоялась обращаться в полицию.