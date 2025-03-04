На Первом канале раскрыли новые подробности о пытках девушек на автомойке

В эфире Первого канала накануне вышел выпуск шоу «Пусть говорят», посвященный пыткам на автомойке в Каменске-Уральском. Напомним, 3 января 2025 компания парней на двух автомобилях увезли девушек против их воли на местную автомойку, где издевались над двумя из них, избивая и поливая пеной и водой из шланга. Двух других девушек молодые люди запугивали и заставили смотреть на пытки подруг. Происходящее парни сняли на камеру мобильного телефона.