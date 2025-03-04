Администрация школы в Перми провела расследование после поджога туалета

Администрация школы № 37 в Перми провела расследование после поджога туалета, сообщили perm.aif.ru в мэрии.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Перми утром 26 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в школе № 37 в микрорайоне Гайва произошла эвакуация более 600 человек из-за пожара, который вспыхнул в одном из туалетов на верхнем этаже корпуса. Персонал и учащихся вывели на улицу, а на место прибыли пожарные.
В ГУ МЧС Пермского края сообщили, что площадь пожара в кабинке туалета составила около трёх квадратных метров. Предварительной причиной возгорания в ведомстве обозначали «детскую шалость». В УМВД России по Перми perm.aif.ru также сообщили, что после происшествия полиция начала проверку.
Как оказалось, внутреннее расследование по инциденту прошло и в самой школе № 37. В департаменте образования администрации Перми perm.aif.ru рассказали, что руководство учреждения просмотрело камеры и провело несколько бесед.
«Просмотрены записи камер видеонаблюдения, находящихся в коридоре, проведены беседы с учащимися и родителями. Информация о возможно причастных к возгоранию доведена до отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции», — рассказали perm.aif.ru в мэрии Перми.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о другом инциденте в пермской школе, который привлёк внимание общественницы Екатерины Мизулиной. Ученики школы № 76 пожаловались главе «Лиги безопасного интернета» на таракана, которого дети нашли в еде в столовой учреждения.