Администрация школы в Перми провела расследование после поджога туалета

Речь идёт о происшествии, которое случилось в Перми утром 26 февраля. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в школе № 37 в микрорайоне Гайва произошла эвакуация более 600 человек из-за пожара, который вспыхнул в одном из туалетов на верхнем этаже корпуса. Персонал и учащихся вывели на улицу, а на место прибыли пожарные.