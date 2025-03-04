В Батайске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 3 марта на улице Воровского, 5.
По предварительной информации ведомства, загорелась квартира на четвертом этаже. Огонь за считанные секунды охватил жилье. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Из горящего дома эвакуировали 50 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось за полчаса.
К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 14 спасателей и четыре спецмашины. Причина пожара устанавливается.