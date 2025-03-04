Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Батайске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек

В Батайске произошел пожар в многоквартирном доме, эвакуировали 50 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске во время пожара в многоэтажке эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером 3 марта на улице Воровского, 5.

По предварительной информации ведомства, загорелась квартира на четвертом этаже. Огонь за считанные секунды охватил жилье. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Из горящего дома эвакуировали 50 человек. Полностью ликвидировать возгорание удалось за полчаса.

К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали 14 спасателей и четыре спецмашины. Причина пожара устанавливается.