Экс-депутат думы Тулуна ответит за мошенничество с соцвыплатами на 7 миллионов

Экс-депутат думы Тулуна ответит за мошенничество с соцвыплатами на семь миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службах прокуратуры и СУ СКР Иркутской области. Известно, что 50-летний мужчина в 2019 году предоставил недостоверную информацию о непригодности жилья после паводка в региональный минстрой, минсоцразвития и городскую администрацию.
— На основании фиктивной документации объект недвижимости признан непригодным для проживания, а мужчине выдано свидетельство на предоставление социальной выплаты на покупку или строительство нового жилья, — пояснили в прокуратуре.
Экс-депутат знал, что дом пригоден для жилья и в нем идет ремонт. На полученные более семи миллионов рублей он купил квартиру в Иркутске. При этом жил мужчина вместе со своей семьей в доме, который он требовал признать непригодным и снести.
Следователями был наложен арест на имущество бывшего чиновника на сумму более 18 миллионов рублей. Уголовное дело передано в Кировский районный суд.