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В Башкирии неизвестный водитель сбил насмерть 40-летнего мужчину

В Башкирии ищут водителя, сбившего насмерть мужчину на трассе М-7.

Источник: Комсомольская правда

В Илишевском районе Башкирии под колесами неустановленного авто погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает главный Госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов.

По его информации, неизвестный водитель наехал на жителя Белорецкого района на трассе М-7 близ села Карабашево и уехал с места ДТП. От тяжелых травм пешеход умер до приезда скорой.

Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по т. 8 (347)235−84−02.

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