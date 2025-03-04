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Самарцам рассказали о новом способе обмана с Госуслугами

Жителей Самары предупредили, что мошенники могут действовать под видом смены кодов домофонов.

Источник: Комсомольская правда

Самарцев предупредили о новой схеме обмана, которой стали пользоваться мошенники, чтобы получить доступ к Госуслугам. Для этого они могут представляться сотрудниками управляющих или коммунальных компаний и предлагать заменить код домофона.

Выполнить эту процедуру предлагают онлайн, якобы для удобства. Для этого мошенники просят прислать им код, который откроет им доступ к госуслугам.

Если у вас есть подозрения, что ваш аккаунт в Госуслугах могли взломать, нужно сразу же сменить пароль. Сделать это можно в МФЦ или онлайн. Также эксперты советуют периодически проверять данные своего аккаунта и смотреть, не получил ли кто-то несанкционированный доступ к нему.