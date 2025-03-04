Самарцам рассказали о новом способе обмана с Госуслугами

Если у вас есть подозрения, что ваш аккаунт в Госуслугах могли взломать, нужно сразу же сменить пароль. Сделать это можно в МФЦ или онлайн. Также эксперты советуют периодически проверять данные своего аккаунта и смотреть, не получил ли кто-то несанкционированный доступ к нему.