Самарцам рассказали о новом способе обмана с Госуслугами

Самарцев предупредили о новой схеме обмана, которой стали пользоваться мошенники, чтобы получить доступ к Госуслугам. Для этого они могут представляться сотрудниками управляющих или коммунальных компаний и предлагать заменить код домофона.
Выполнить эту процедуру предлагают онлайн, якобы для удобства. Для этого мошенники просят прислать им код, который откроет им доступ к госуслугам.
Если у вас есть подозрения, что ваш аккаунт в Госуслугах могли взломать, нужно сразу же сменить пароль. Сделать это можно в МФЦ или онлайн. Также эксперты советуют периодически проверять данные своего аккаунта и смотреть, не получил ли кто-то несанкционированный доступ к нему.