Школьникам из Нижнего Тагила угрожают массовой расправой в мессенджере

В Сети появились telegram-каналы, в которых неизвестные угрожают массовой расправой ученикам нижнетагильских школ. Образ автора — подготовленный скулшутер, переполненный ненавистью к городу, сверстникам и системе образования. На появление канала, посвященного Нижнему Тагилу, отреагировала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
— Нижний Тагил: информацию о каналах с угрозами направили в полицию. Канал уже недоступен, но видим новый, — пишет она в своем telegram-канале.
Ранее, сообщает общественный деятель, появилась информация об аналогичных telegram-каналах с угрозами в Кургане и Костроме. Данные о каналах, которые якобы ведут скулшутеры, подтвердили и в полиции Нижнего Тагила.
— По данному факту в полиции Нижнего Тагила уже организована проверка, проводятся необходимые мероприятия. Полиция призывает граждан не поддаваться панике, — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе нижнетагильской полиции.