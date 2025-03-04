Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алапаевске живодеру грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 марта, УралПолит.Ru. В Алапаевске окончено расследование резонансного уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, в Алапаевске 26 ноября 2024 года в дежурную часть полиции поступило видео, на котором 23-летний молодой человек издевается над двумя кошками. Причиной этому, по данным следствия, стало то, что животные, тела которых впоследствии были выброшены в желоб с навозом, частично съели его ужин. Происходящее на камеру телефона снимал его знакомый.

«В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В отношении подозреваемого до судебного разбирательства избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал полковник Горелых.

Обвиняемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий, повлекшее гибель». Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.