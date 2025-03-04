В Алапаевске живодеру грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы

Напомним, в Алапаевске 26 ноября 2024 года в дежурную часть полиции поступило видео, на котором 23-летний молодой человек издевается над двумя кошками. Причиной этому, по данным следствия, стало то, что животные, тела которых впоследствии были выброшены в желоб с навозом, частично съели его ужин. Происходящее на камеру телефона снимал его знакомый.
«В ходе расследования фигурант свою вину признал, в содеянном раскаялся. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. В отношении подозреваемого до судебного разбирательства избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — рассказал полковник Горелых.
Обвиняемому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и (или) страданий, повлекшее гибель». Ему грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.