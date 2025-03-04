В Алапаевске живодеру грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы

Напомним, в Алапаевске 26 ноября 2024 года в дежурную часть полиции поступило видео, на котором 23-летний молодой человек издевается над двумя кошками. Причиной этому, по данным следствия, стало то, что животные, тела которых впоследствии были выброшены в желоб с навозом, частично съели его ужин. Происходящее на камеру телефона снимал его знакомый.