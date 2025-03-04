В Башкирии ищут водителя, который сбил пешехода насмерть и скрылся.

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места аварии. Известно, что ДТП произошло сегодня ночью в Илишевском районе на 1171 км автодороги М-7 «Волга». Неустановленный пока водитель наехал на женщину, после чего скрылся. В результате пешеход скончалась от полученных травм.
Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по телефону: 8 (347)235−84−02.