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В Башкирии ищут водителя, который сбил пешехода насмерть и скрылся

В Башкирии ищут водителя, который сбил пешехода насмерть и скрылся.

Полиция ищет водителя, который насмерть сбил человека и скрылся с места аварии. Известно, что ДТП произошло сегодня ночью в Илишевском районе на 1171 км автодороги М-7 «Волга». Неустановленный пока водитель наехал на женщину, после чего скрылся. В результате пешеход скончалась от полученных травм.

Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят обращаться в ближайший отдел полиции, либо в дежурную часть ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по РБ по телефону: 8 (347)235−84−02.

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