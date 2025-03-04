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Кредит без ведома: житель Хабаровского края оказался должником из-за своей знакомой

Оформила кредит на знакомого и перевела деньги себе жительница Хабаровского края.

Источник: Комсомольская правда

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в Комсомольском районе. 21-летняя женщина оформила кредит на своего знакомого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Житель поселка Уктур рассказал, что его знакомая оформила на него кредит. Выяснилось, что женщина хотела заработать на бирже, но для вывода средств потребовалось доверенное лицо.

«Имея доступ к телефону мужчины, она самостоятельно оформила кредит в мобильном приложении на сумму более 130 тысяч рублей и перевела деньги себе», — рассказали в ОМВД России по Комсомольскому району.

Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас дело направлено в суд, женщина находится под подпиской о невыезде.