Кредит без ведома: житель Хабаровского края оказался должником из-за своей знакомой

Следователи завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в Комсомольском районе. 21-летняя женщина оформила кредит на своего знакомого. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Житель поселка Уктур рассказал, что его знакомая оформила на него кредит. Выяснилось, что женщина хотела заработать на бирже, но для вывода средств потребовалось доверенное лицо.
«Имея доступ к телефону мужчины, она самостоятельно оформила кредит в мобильном приложении на сумму более 130 тысяч рублей и перевела деньги себе», — рассказали в ОМВД России по Комсомольскому району.
Открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Ей грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас дело направлено в суд, женщина находится под подпиской о невыезде.