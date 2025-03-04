12 пожаров потушили на Среднем Урале

За минувшие сутки в Свердловской области ликвидировали 12 пожаров, пять из которых случились в жилом секторе. В результате пожаров пострадал один человек, еще одного человека спасли сотрудники МЧС.
Так, накануне горел частный жилой дом на улице Советская в деревне Старобухарово. «Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огнеборцами из дома спасен хозяин, он госпитализирован в медучреждение», — сообщили в региональном МЧС.
В Верхнем Дуброво на улице Уральская огнем повреждено неэксплуатируемое строение. Пожар на площади 20 «квадратов» потушили за 11 минут 6 специалистов на двух спецмашинах.
В Екатеринбурге на улице Автомагистральная горел мусор на площади 5 квадратных метров в подсобном помещении на первом этаже девятиэтажного жилого дома. Огонь потушили за 5 минут.
В Верхнесалдинском муниципальном округе сгорели частная баня и садовый дом в садовом товариществе № 9. Пожар на площади почти 80 «квадратов» тушили 14 спасателей на 4 единицах техники.