Риелтор из Нижнего Тагила спасла пенсионерку от мошенников

Пенсионерка обратилась в агентство недвижимости для продажи квартиры. Риелтор заподозрила, что женщина может стать жертвой мошенников и обратилась в полицию. Выяснилось, что пенсионерка уже перевела неизвестным 1,4 млн рублей.