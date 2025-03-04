Риелтор из Нижнего Тагила спасла пенсионерку от мошенников

Об этом сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Пенсионерка обратилась в агентство недвижимости для продажи квартиры. Риелтор заподозрила, что женщина может стать жертвой мошенников и обратилась в полицию. Выяснилось, что пенсионерка уже перевела неизвестным 1,4 млн рублей.
Пострадавшую запугали взломом ее страницы на портале «Госуслуги». Ей угрожали, что ее привлекут к уголовной ответственности. Заставили перевести имеющиеся средства, а затем продать квартиру.
Продажу недвижимости предотвратил риелтор. Начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров выразил благодарность сотруднице агентства.
«Полиция напоминает: не передавайте посторонним свои персональные данные, не устанавливайте неизвестные приложения и при малейших подозрениях незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы», — добавили в полиции.
«МК-Урал» ранее писал, что в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила направлено уголовное дело по обвинению 17-летнего студента техникума Невьянска по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере).
По версии следствия, в октябре 2023 года подросток вошел в состав организованной преступной группы, которая совершала хищение денежных средств пожилых жителей Свердловской области. Участники ОПГ звонили пенсионерам и работали по схеме: «Ваш родственник попал в ДТП».