На суде в Самаре полчаса зачитывали список погибших из-за «Мистера Сидра»

На первом слушании по этому делу зачитывали информацию обо всех пострадавших от смертельного алкогольного напитка. На то, чтобы зачитать список погибших, ушло не менее получаса, а на оглашение всего списка жертв — около двух часов. Напомним, что алкогольный напиток унес жизни нескольких десятков человек, еще больше сильно пострадали из-за его употребления.