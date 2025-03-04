На суде в Самаре полчаса зачитывали список погибших из-за «Мистера Сидра»

В Самаре 3 марта начался суд над производителями смертельного «Мистера Сидра». На скамье подсудимых оказались Анар Гусейнов и Артем Айрапетян.
На первом слушании по этому делу зачитывали информацию обо всех пострадавших от смертельного алкогольного напитка. На то, чтобы зачитать список погибших, ушло не менее получаса, а на оглашение всего списка жертв — около двух часов. Напомним, что алкогольный напиток унес жизни нескольких десятков человек, еще больше сильно пострадали из-за его употребления.
На суде самарским бизнесменам предъявили обвинение. Анар Гусейнов признал вину, за исключением обвинений в сговоре. А действия Артема Айрапетяна, по его мнению, неверно квалифицировали. Судебные заседания скоро продолжатся. Ранее тюремные сроки получили три человека, которые продали бизнесменам украденный со склада МВД метиловый спирт: именно его добавили в смертельный «Мистер Сидр».