Женщина-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе в Асбесте

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП, которое случилось в Асбесте на улице Уральская днем 3 марта. По предварительным данным, женщина-водитель за рулем Toyota Avensis, двигаясь от улицы Победы в сторону улицы Садовой, совершила наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сама 48-летняя женщина пояснила, что не заметила пешехода, пересекающего проезжую часть.
Пострадавшего пенсионера госпитализировали с серьезными травмами головы, мозга и брюшной полости, рассказали в свердловской Госавтоинспекции.