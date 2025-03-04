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Женщина-водитель сбила мужчину на пешеходном переходе в Асбесте

В результате ДТП тяжелые травмы получил пенсионер, его увезли в больницу на «скорой».

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины ДТП, которое случилось в Асбесте на улице Уральская днем 3 марта. По предварительным данным, женщина-водитель за рулем Toyota Avensis, двигаясь от улицы Победы в сторону улицы Садовой, совершила наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Сама 48-летняя женщина пояснила, что не заметила пешехода, пересекающего проезжую часть.

Пострадавшего пенсионера госпитализировали с серьезными травмами головы, мозга и брюшной полости, рассказали в свердловской Госавтоинспекции.

ДТП