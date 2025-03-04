Абитуриентка в Комсомольске-на-Амуре оставила свои данные на сайте вуза и стала жертвой аферистов

Сотрудники полиции Комсомольска-на-Амуре зарегистрировали факт мошенничества, пострадавшим лицом в котором стала абитуриентка, сообщает ИА AmurMedia.
В городской отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что лишилась денежных средств из-за действий аферистов, обманувших ее 18-летнюю внучку. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 400 тысяч рублей.
Полицейские установили, что жертвой мошенников стала абитуриентка. Злоумышленники получили доступ к личным данным девушки, оставленные ею на сайте вуза, и позвонили под видом представителей университета. Узнав, что с юной комсомольчанкой не связывался куратор, злоумышленники предложили ей пройти предварительный опрос и прислали ссылку на поддельный сайт. Доверчивая девушка, перейдя по ссылке, оставила свои паспортные данные и продиктовала код подтверждения из смс-сообщения. После чего собеседник перестал выходить на связь.
Далее юной комсомольчанке начали поступать звонки от «представителей различных учреждений». Сперва якобы специалист службы по надзору в сфере связи сообщил, что абитуриентка разговаривала с мошенниками, получившими доступ к её личным данных на Госуслугах и информации о родственниках. Затем позвонил лжеработник Центрального банка и заявил, что неизвестные лица пытаются похитить сбережения 65-летней комсомольчанки. Он убедил девушку перевести накопления пожилой женщины на безопасные ячейки, прислав в качестве доказательств поддельные финансовые документы: банковскую выписку с отрицательным балансом и документ Центрального банка с процедурой обновления лицевого счета.
Когда введенная в заблуждение юная горожанка согласилась, звонивший потребовал соблюдать меры конспирации и не привлекать внимание окружающих. Затем собеседник продиктовал девушке инструкции и далее контролировал ее действия посредством демонстрации экрана на её телефоне. Ей необходимо было произвести определенные манипуляции со смартфоном своей бабушки, пока та спала: показать мужчине накопленные сбережения и установить онлайн-приложение банка. Затем добавить в него две банковские карты, реквизиты которых продиктовал собеседник, и пройти к банкомату. Девушка, зная пароль от телефона родственницы, выполнила указания собеседника. Находясь у банкоматов, она сняла наличные и, используя бесконтактный способ, прикладывая гаджет к терминалу банкомата, перевела 395 тысяч рублей на счета аферистов. Когда все транзакции были выполнены, злоумышленники прервали общение.
Вернувшись домой и шокированная произошедшим, юная комсомольчанка сообщила о произошедшем своей бабушке, которая обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Сотрудники полиции призывают абитуриентов и граждан быть бдительными:
Не сообщайте никому свои личные данные. Не поддавайтесь на требования незнакомых вам лиц что-либо демонстрировать на своем экране во время сомнительных звонков. Не переходите по сомнительным ссылкам и самостоятельно обращайтесь за подтверждением информации в дирекции сузов и вузов в случае получения подозрительных сообщений.
Если вы стали жертвой мошеннических действий, то незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефону 02 или 102!