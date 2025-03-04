Абитуриентка в Комсомольске-на-Амуре оставила свои данные на сайте вуза и стала жертвой аферистов

Когда введенная в заблуждение юная горожанка согласилась, звонивший потребовал соблюдать меры конспирации и не привлекать внимание окружающих. Затем собеседник продиктовал девушке инструкции и далее контролировал ее действия посредством демонстрации экрана на её телефоне. Ей необходимо было произвести определенные манипуляции со смартфоном своей бабушки, пока та спала: показать мужчине накопленные сбережения и установить онлайн-приложение банка. Затем добавить в него две банковские карты, реквизиты которых продиктовал собеседник, и пройти к банкомату. Девушка, зная пароль от телефона родственницы, выполнила указания собеседника. Находясь у банкоматов, она сняла наличные и, используя бесконтактный способ, прикладывая гаджет к терминалу банкомата, перевела 395 тысяч рублей на счета аферистов. Когда все транзакции были выполнены, злоумышленники прервали общение.