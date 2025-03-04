Предполагаемого насильника девятилетней отправили в СИЗО в Уфе

В Уфе арестовали 50-летнего жителя Башкирии, которого обвиняют в сексуальном насилии над девятилетней девочки. Мужчина 20 февраля заманил ребенка в общежитие на Блюхера, обманув ее, что пожилой женщине требуется помощь со стиркой. В комнате он надругался над ребенком, а затем отпустил, пригрозив, что видео, которое он снимал в процессе, он покажет родителям девочки.
Несколько дней мужчина был в бегах, но его удалось поймать и задержать. Ему предъявлено обвинение по статье «насильственные действия сексуального характера».
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии, мужчина останется под арестом до 20 апреля.
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